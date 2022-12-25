25 декабря 2022, 10:34
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
«Страна.ua»: воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу утром 25 декабря объявили во всех областях Украины. О сигналах тревоги сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».
Накануне украинские СМИ также сообщали о воздушной тревоге в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Также сигналы прозвучали в столице страны.
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Высокоточные удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Украины ВС РФ начали наносить после теракта на Крымском мосту. По данным ФСБ, атаку тогда организовала украинская военная разведка.
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В Киевской области констатировали, что в регионе повреждения получили несколько энергетических объектов. В Киеве происходят экстренные отключения света. Аналогичные проблемы есть и в других областях страны.
Замглавы Минздрава страны Мария Карчевич сообщила, что в случае длительных отключений электроэнергии врачи будут проводить только срочные операции, так как это позволит снизить нагрузку на энергетическую систему.
Украина
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