Важное 25 декабря 2022, 10:34 Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины «Страна.ua»: воздушную тревогу объявили по всей Украине РИА «Новости»

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Воздушную тревогу утром 25 декабря объявили во всех областях Украины. О сигналах тревоги сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

Накануне украинские СМИ также сообщали о воздушной тревоге в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Также сигналы прозвучали в столице страны.

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Высокоточные удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Украины ВС РФ начали наносить после теракта на Крымском мосту. По данным ФСБ, атаку тогда организовала украинская военная разведка.

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В Киевской области констатировали, что в регионе повреждения получили несколько энергетических объектов. В Киеве происходят экстренные отключения света. Аналогичные проблемы есть и в других областях страны.

Замглавы Минздрава страны Мария Карчевич сообщила, что в случае длительных отключений электроэнергии врачи будут проводить только срочные операции, так как это позволит снизить нагрузку на энергетическую систему.