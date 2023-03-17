Мир 17 марта 2023, 10:29 Воздушную тревогу объявили в восточных областях Украины Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги включились в восточных регионах Украины. Эти данные опубликовал портал по оповещению населения.

Сирены воют в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях в восточной части страны.

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Кроме того, красными на карте тревог выделили Черниговскую, Сумскую и Николаевскую области. Сирены также звучат в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

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Информация об опасности ударов с воздуха появилась примерно в 10:20 по московскому времени. Местным жителям порекомендовали укрыться в убежищах и не выходить на улицу до отбоя тревоги.

В четверг, 16 марта, сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Днем ранее объявляли несколько воздушных тревог на Украине. Сирены включались в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Сумской и других областях.