26 ноября 2022, 12:57
Воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в восточных и центральных областях страны
Воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сирены тревоги прозвучали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также части Запорожской области, подконтрольной киевскому режиму.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Днепре и опубликовали видео пожара.
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В ночь на пятницу, 25 ноября, воздушную тревогу уже объявляли в Харьковской области.
Министерство энергетики Украины в середине октября заявило, что прекращает экспорт электричества в Европу из-за ракетных обстрелов.
Телеканал «Царьград» назвал взрывы в нескольких областях Украины ударом возмездия. Редакция со ссылкой на главу украинской администрации Запорожья Александра Старуха сообщила о сильном взрыве в предместьях города в пятницу, 25 ноября. В публикации говорилось, что поднимавшийся после сильного взрыва дым был виден за десятки километров. Громко в тот день было и в Херсоне.
Украина
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