Мир 10 марта 2024, 21:32 Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины Воздушную тревогу практически одновременно объявили в восьми регионах Украины РИА «Новости»

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В половине регионов Украины практически одновременно загудела сирена воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.

Ракетную опасность объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в части подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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Согласно сервису оповещения, воздушная тревога загудела практически одновременно, в 19:39 по московскому времени.

В Одесской области 10 марта прогремели взрывы, в результате которых разгорелся пожар на промышленном объекте. Информацию подтвердили украинские военные. Ранее в тот же день взрывы зафиксировали в Херсоне, Харькове, Снигиревке, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях.