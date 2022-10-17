Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

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17 октября 2022, 09:30

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги по всей стране

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, написало РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Ранее сообщалось, что ее объявили в Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

«Воздушная тревога по всей Украине», — сообщил телеканал «Прямой» в Telegram.

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Ранним утром о воздушной тревоге сообщили военная администрация Киевской области и администрация Киева. Украинский «5 канал» заявил об аналогичной мере в Одесской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях. Жителей попросили срочно «проследовать в укрытия гражданской защиты».

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Киев подвергся атаке дронов-камикадзе. Под удар попало и здание «Укрэнерго». Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе, позже - еще о двух взрывах. Пострадали несколько жилых зданий. О раненых не сообщается, однако известно, что на месте работают врачи.

После взрывов начался пожар в нежилом доме.

В Сумской области удар пришелся по объекту критической инфраструктуры. Еще одна ракета попала в объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Кроме того, несколько взрывов произошло в Одессе.

Украина

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