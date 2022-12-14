Важное 14 декабря 2022, 11:02 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины piqsels

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Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, оповещение действует на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В Днепропетровской и Полтавской областях сирены прозвучали в 09:45, в Харьковской — на минуту позже. А 15 минут спустя очередь дошла до части Запорожской области.

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Ранним утром оповещения сработали в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Стало известно о взрывах в Киеве. По данным СМИ, из-за работы украинской системы противовоздушной обороны в городе пострадали два административных здания, при этом глава Киева Виталий Кличко отчитался о том, что ПВО якобы сработали успешно. Жертв и раненых нет.

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Ночью воздушную тревогу тоже объявляли в Днепропетровской области и находящейся под контролем Украины части Запорожской области.