Важное 12 декабря 2022, 14:56 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Оповещения о воздушной тревоге сработали в трех регионах Украины Unsplash

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Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог страны.

Кроме того, судя по данным этого ресурса, оповещения начали действовать в подконтрольной Украине части Херсонской и Запорожской областей.

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Правда, уже через несколько минут воздушную тревогу отменили на всех этих территориях. По-видимому, сейчас все уже спокойно.

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По данным Telegram-канала администрации Николаевской области, тревогу на всей территории региона объявили в 13:33, а уже в 13:57 сообщалось об отбое. Каналы администраций двух других субъектов и вовсе не информировали об оповещениях.

В последний час украинские СМИ не сообщали о новых ударах по территории страны.

А прошедшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области и еще в семи регионах Украины.