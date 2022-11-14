Важное 14 ноября 2022, 09:17 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Unsplash

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В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Эти территории сейчас отмечены красным на «Карте воздушных тревог Украины».

О ракетной опасности также предупредили в Telegram-канале администрации Полтавской области.

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Председатель Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко рассказал, что ночью ВС России «держали под прицелом Никопольский район». В Марганце оказалась повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы вновь запустить ее работу. Люди не пострадали.

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Глава Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил о ночному удару по промышленному объекту в Харькове. В поселке городского типа Шевченково пострадал еще один объект инфраструктуры. Раненых нет.

Ранним утром воздушную тревогу уже объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях.