Важное 07 февраля 2023, 18:38 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины Pxhere

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог страны.

В Полтавской и Днепропетровской областях объявили тревогу в 17:12 по местному времени. Через минуту сирены зазвучали в Харьковской области. За вторник, 7 февраля, это уже третья подобная воздушная тревога. После полуночи прозвучали сирены в этих же и еще нескольких регионах.

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Утром оповещение об опасности сработало также в Кировоградской области и на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

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Журналисты американского агентства The New York Times сообщили, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери под Артемовском. Обозреватели пообщались с ранеными бойцами ВСУ — почти все они признались, что осознают превосходящую силу российской армии, а также отметили весомое пополнение в рядах ВС России после объявления частичной мобилизации в стране.