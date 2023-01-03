Важное 03 января 2023, 14:14 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Жителей регионов попросили срочно спуститься в убежище и не покидать его до дальнейшего уведомления.

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Это вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ночью об угрозе ударов с воздуха сообщалось в Николаевской, Днепропетровской и Кировградской областях страны.

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Днем в понедельник, 2 января, серия взрывов произошла в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что часть столицы осталась без подачи электричества. Теплоснабжение поступало в штатном режиме, писал RT.

В связи с тяжелой ситуацией коммунальные службы Киева начали отключать электричество, лишая мирных жителей привычных удобств.

Ранее Служба безопасности Украины выдвинула обвинения двум высокопоставленным российским офицерам, посчитав их причастными к обстрелам критической инфраструктуры.