02 января 2023, 13:28
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по оповещению населения.
Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы слышали жители Черкасской и Николаевской областей.
Реклама
Это уже вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось, что ночью сирены сработали в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей и в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
Реклама
Российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября, через двое суток после теракта на Крымском мосту.
Утром 2 января стало известно, что из-за ударов с воздуха власти Киева оказались вынуждены вновь отключить электричество горожанам, писали «Невские новости».
Украина
Реклама
Реклама