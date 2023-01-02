Важное 02 января 2023, 13:28 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по оповещению населения.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы слышали жители Черкасской и Николаевской областей.

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Это уже вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось, что ночью сирены сработали в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей и в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

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Российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября, через двое суток после теракта на Крымском мосту.

Утром 2 января стало известно, что из-за ударов с воздуха власти Киева оказались вынуждены вновь отключить электричество горожанам, писали «Невские новости».