Важное 28 декабря 2022, 10:16 Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины

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Оповещения о воздушной тревоге вновь сработали на Украине. Судя по карте воздушных тревог Украины, сирены зазвучали в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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Офис президента Украины сообщил о ракетном ударе по Харькову, объект не уточняется. На место происшествия направили экстренные службы. Администрация региона попросила жителей оставаться в укрытиях. По ее данным, сведений о пострадавших не поступало.

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Украинский Telegram-канал «Политика страны» написал, что в Харькове после ракетного удара «раздаются залпы» — возможно, работает система противовоздушной обороны. В соцсетях сообщили, что в Харькове приостановили работу метро.

Накануне днем воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ сообщили, что очевидцы заметили в небе истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».