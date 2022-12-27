Важное 27 декабря 2022, 10:56 Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины Оповещения о воздушной тревоге сработали в 6 регионах Украины piqsels

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Оповещения о воздушной тревоге сработали в шести регионах Украины, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Сирены зазвучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Первым регионом Украины, где этим утром объявили воздушную тревогу, стала Полтавская область (в 09:32). Еще в нескольких это произошло в течение следующих 20 минут.

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Местное издание УНИАН сообщило о взрывах в Херсонской области. Кроме того, украинские СМИ написали об аварийных отключениях электричества в Киеве. Отключение по графикам временно отменили.

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Администрация Харьковской области, докладывая сегодня об обстановке в течение последних суток, сообщила об обстрелах и работе системы противовоздушной обороны.

Ночью звуки взрывов были слышны в Запорожье. Также воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях. Однако в течение получаса ее отменили на всех трех территориях.