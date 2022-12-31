Важное 31 декабря 2022, 13:39 Воздушную тревогу объявили в 12 регионах Украины Unsplash

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Оповещения о воздушной тревоге сработали в 12 регионах Украины. Среди них Одесская, Николаевская, Полтавская области. Кроме того, сирены звучат в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

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В 13:22 по московскому времени сирены начали работать в Одесской области. Спустя минуту это произошло в Николаевской области, в течение следующих 10 минут — в Днепропетровской. Полтавской, Запорожской областях. Последней на данный момент, в 12:52, тревогу объявила Винницкая область. Жителям рекомендуется не покидать укрытия на период действия оповещений.

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Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в регионе «есть пуски ракет». О других происшествиях на данный момент не сообщается.