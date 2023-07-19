Мир 19 июля 2023, 07:22 Воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в семи регионах Украины РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали утром в среду в семи регионах Украины. Об этом свидетельствует онлайн-ресурс по уведомлению населения об угрозе ударов с воздуха.

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Черниговской и Киевской областях Украины. Первые сигналы появились в 6:42 по местному времени (совпадает с московским).

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Позднее сирены заработали также в Хмельницкой, Житомирской и Ровненской областях страны.

Ранее украинские СМИ сообщили о ряде взрывов в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко также заявлял о срабатывании систем ПВО в украинской столице и области.

Днем ранее, 18 июля, российские военные нанесли удар возмездия по портовой инфраструктуре в Одессе и хранилищам топлива в Николаеве. Эта мера стало ответной на террористический акт на Крымском мосту со стороны спецслужб Украины.