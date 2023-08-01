Важное 01 августа 2023, 11:43 Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде регионов страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в ряде регионов Украины утром во вторник, 1 августа. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Об угрозе удара с воздуха сообщили в Киеве и области, а также Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Закарпатской областях.

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Также сирены сработали на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 1 августа несколько взрывов прозвучали в Шевченковском районе Харькова, областные власти объявляли воздушную тревогу.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары высокоточным оружием по пунктам военного управления и объектам военной инфраструктуры на Украине. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что гражданские лица остаются вне угрозы.