Важное 01 марта 2023, 08:52 Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины «Воздушная тревога»: сирены раздались в Николаевской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Утром воздушная тревога началась в нескольких регионах Украины. Среди них — Харьковская и Николаевская области. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«07:38 (08:38 по московскому времени) — воздушная тревога в Харьковской области», — сказано в сообщении.

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В это же время сирены раздались в Полтавской, Днепропетровской областях. Также оповещения услышали жители Николаевской, Сумской и подконтрольных киевскому режиму частей Донецкой и Запорожской областей.

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Прошедшей ночью воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Черкасской, Полтавской, Сумской и еще нескольких областях страны. Взрывы раздались в Кременчуге. Там неизвестные объекты атаковали цели противника. Российские военкоры заявили, что в небе над городом заметили металлический шар. СМИ писали о том, что сработали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).