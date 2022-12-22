Мир 22 декабря 2022, 12:37 Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в ряде областей Украины. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению.

Тревогу объявили в Киевской, Николаевской, Кировградской, Днепропетровской, а также части подконтрольных Украине Херсонской и Харьковской областях. Жителей попросили пройти в подготовленные убежища.

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Это уже вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось о вероятности удара с воздуха в Одесской и Харьковской областях.

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Российские военные начали атаковать высокоточными ракетами объекты военного управления и критической энергетической инфраструктуры на Украине после теракта на Крымском мосту в октябре и обстрелов ряда гражданских объектов боевиками ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о напряженной обстановке в стране в связи с перебоями в подаче тепла и электричества.