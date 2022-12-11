Мир 11 декабря 2022, 12:13 Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской, Харьковской и Черниговской областях РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог».

Первые сигналы жители областей услышали в 12:00 по местному времени.

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Российские военные наносят удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Атаки стали ответом за проведенный украинскими спецслужбами террористический акт на Крымском мосту, взрыв обрушил часть автомобильного пролета.

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Ранее городской совет Одессы сообщил, что город и населенные пункты области остались полностью без электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Украинские власти практически каждый день объявляют о воздушной тревоге. В субботу, 10 декабря, сирена звучала в Одесской и Николаевской областях.

Руководитель Государственной спецсвязи Украины Юрий Щиголь предупреждал, что в случае полного отключения подачи электричества в стране, ресурсов для вещания радио и телевидения хватит всего лишь на трое суток. После этого потребуются новые поставки топлива для обеспечения работы СМИ.