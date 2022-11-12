Мир 12 ноября 2022, 15:34 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины РИА «Новости»

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Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Об этом свидетельствуют данные украинского ресурса «Карта воздушных тревог».

Это уже вторая воздушная тревога на Украине в течение субботы, 12 ноября. Ранее стало известно, что предупреждающие сирены зазвучали в Полтавской и Харьковской областях. Также в течение прошлой ночи сигнал направляться к укрытию дважды подавали в Николаевской области.

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Кроме того, жителей Черниговской, Житомирской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей 12 ноября ожидают веерные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объяснила эту вынужденную меру стабилизацией энергетических систем страны.

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Российские вооруженные силы начали наносить удары по объектам военного назначения и энергетической инфраструктуры с 8 октября. Причиной стал террористический акт на Крымском мосту. ФСБ установила причастность к ним украинских и британских спецслужб.