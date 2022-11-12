12 ноября 2022, 15:34
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Об этом свидетельствуют данные украинского ресурса «Карта воздушных тревог».
Это уже вторая воздушная тревога на Украине в течение субботы, 12 ноября. Ранее стало известно, что предупреждающие сирены зазвучали в Полтавской и Харьковской областях. Также в течение прошлой ночи сигнал направляться к укрытию дважды подавали в Николаевской области.
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Кроме того, жителей Черниговской, Житомирской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей 12 ноября ожидают веерные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объяснила эту вынужденную меру стабилизацией энергетических систем страны.
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Российские вооруженные силы начали наносить удары по объектам военного назначения и энергетической инфраструктуры с 8 октября. Причиной стал террористический акт на Крымском мосту. ФСБ установила причастность к ним украинских и британских спецслужб.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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