Важное 19 февраля 2023, 09:51 Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины Власти нескольких областей Украины заявили о воздушной тревоге РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали утром 19 февраля в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, Одесской областях. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским властям территории Херсонской и Запорожской областей, сообщило Klymenko Time.

Издание также опубликовало данные о нескольких взрывах в городе Чугуеве Харьковской области. Подробностей и комментариев властей города пока нет.

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Накануне, 18 февраля, после объявления воздушной тревоги глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий заявил о поражении военного объекта в городе Хмельницкий. Точные данные чиновник не привел.

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Известно, что после поражения объекта произошел крупный пожар. Его ликвидировали в течение двух часов. По словам Гамалия, пострадали два человека — у них выявили осколочные ранения.

О поражении критического объекта несколькими днями ранее заявляли и власти Львовской области.