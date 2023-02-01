01 февраля 2023, 12:44
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Жителей указанных регионов попросили не покидать убежища до завершения тревоги.
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В течение вторника, 31 января, на Украине также объявляли воздушную тревогу. Под угрозой ракетного удара оказались все регионы страны.
Российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры и военного управления Украины с конца 2022 года в ответ на террористический акт на Крымском мосту, в котором российские спецслужбы обвинили украинские власти.
В результате ударов по объектам энергообеспечения Украины в энергетической системе страны сохранился дефицит мощности. Власти попросили население не пользоваться электроприборами в вечернее время суток. В Киевской области неоднократно проводили веерные отключения света.
Украина
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