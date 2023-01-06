Мир 06 января 2023, 10:11 Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде регионов страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Местных жителей попросили срочно спуститься в убежище и пребывать там до завершения тревоги.

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Власти Украины объявляют воздушную тревогу практически каждый день. В четверг, 5 января, сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.

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Российские военные наносят удары высокоточными снарядами по объектам критической инфраструктуры и военного управления на Украине. Минобороны неоднократно сообщало, что мирное население и гражданские объекты соседнего государства не находятся под угрозой.

С начала 2023 года власти Киева вновь возобновили отключение электричества, лишая население привычных удобств. Мэр города Виталий Кличко сообщал о больших разрушениях на объектах энергетики после ударов с воздуха.