06 января 2023, 10:11
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде регионов страны
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Местных жителей попросили срочно спуститься в убежище и пребывать там до завершения тревоги.
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Власти Украины объявляют воздушную тревогу практически каждый день. В четверг, 5 января, сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.
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Российские военные наносят удары высокоточными снарядами по объектам критической инфраструктуры и военного управления на Украине. Минобороны неоднократно сообщало, что мирное население и гражданские объекты соседнего государства не находятся под угрозой.
С начала 2023 года власти Киева вновь возобновили отключение электричества, лишая население привычных удобств. Мэр города Виталий Кличко сообщал о больших разрушениях на объектах энергетики после ударов с воздуха.
Украина
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