Важное 04 января 2023, 09:00 Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде регионов страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по уведомлению населения.

Жителей попросили пройти в убежища на время угрозы удара с воздуха.

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Воздушную тревогу на Украине объявляют практически ежедневно. Во вторник, 3 декабря, сирены сработали в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

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Днем в понедельник, 2 января, ряд взрывов произошел в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате обстрела часть города лишилась подачи электричества. При этом теплоснабжение Киева идет в штатном режиме.

В связи с поражением энергетической инфраструктуры власти Киева начали отключать абонентов от электричества.

Служба безопасности Украины предъявляла обвинения двум высокопоставленных российским военным, считая их виновными в атаках на объекты критической инфраструктуры.