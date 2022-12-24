24 декабря 2022, 12:51
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге и востоке Украины
Днем 24 декабря на Украине прозвучала воздушная тревога. Предупреждение объявили в ряде регионов, в том числе на подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным карты воздушных тревог страны, сирены прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Первые предупреждения появились в 12:34 по московскому времени. В 12:53 воздушную тревогу объявили в Киеве.
Реклама
После теракта на Крымском мосту российские военные начали наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Власти Киевской области сообщили о серьезном поражении энергетических объектов. По словам главы региональной администрации Алексея Кулебы, на восстановление электроснабжения может понадобиться несколько дней.
Реклама
В случае длительных отключений электроэнергии врачи на Украине будут проводить только срочные операции, рассказала замглавы Минздрава страны Мария Карчевич. По ее словам, такие меры позволят снизить нагрузку на энергетическую систему государства.
Украина
ПВО
Реклама
Реклама