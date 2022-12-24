Важное 24 декабря 2022, 12:51 Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге и востоке Украины Pxhere

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Днем 24 декабря на Украине прозвучала воздушная тревога. Предупреждение объявили в ряде регионов, в том числе на подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.

Согласно данным карты воздушных тревог страны, сирены прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Первые предупреждения появились в 12:34 по московскому времени. В 12:53 воздушную тревогу объявили в Киеве.

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После теракта на Крымском мосту российские военные начали наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Власти Киевской области сообщили о серьезном поражении энергетических объектов. По словам главы региональной администрации Алексея Кулебы, на восстановление электроснабжения может понадобиться несколько дней.

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В случае длительных отключений электроэнергии врачи на Украине будут проводить только срочные операции, рассказала замглавы Минздрава страны Мария Карчевич. По ее словам, такие меры позволят снизить нагрузку на энергетическую систему государства.