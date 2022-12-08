08 декабря 2022, 18:02
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
«Карта воздушных тревог»: власти Украины объявили воздушную тревогу в шести регионах
Власти Украины объявили о воздушной тревоге в шести областях страны. Об этом сообщил ресурс по оповещению населения «Карта воздушных тревог».
Сирены зазвучали в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях, а также подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей.
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Это уже не первая воздушная тревога на Украине за четверг. Ранее сообщалось об угрозе удара с воздуха в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.
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Российские военные продолжают бить высокоточными снарядами по энергетической инфраструктуре и объектам военного управления на Украине. Минобороны приняло это решение после террористической диверсии украинских боевиков на Крымском мосту в октябре.
В случае полного отключения электричества на Украине местные радио, телевидение и связь смогут продержаться еще три дня. После этого ситуация будет полностью зависеть от возможности доставки топлива.
Украина
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