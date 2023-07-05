Важное 05 июля 2023, 10:59 Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в восьми областях Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Сирены воздушной тревоги прозвучали в восьми регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского информационного сервиса.

Тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также в части подконтрольных Украине Херсонской и Запорожской областей.

Реклама

Жители попросили спуститься в убежища и не выходить на улицу без острой необходимости.

Два дня назад, 3 июля, несколько взрывов раздались в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Власти объяснили ситуацию работой систем противовоздушной обороны.

Еще днем ранее сирены воздушной тревоги завыли в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Харьковской и Полтавской областях страны.

Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры и военного управления на Украине. В Минобороны подчеркивали, что гражданскому населению ничего не угрожает.