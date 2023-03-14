14 марта 2023, 11:16
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях
Сирены воздушной тревоги прозвучали в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального информационного портала по уведомлению населения.
По данным ресурса, тревогу объявили в Киевской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
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Власти заявили о необходимости спуститься в убежище и ждать в безопасности завершения работы сирен.
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Сутки назад об угрозе ударов с воздуха предупредили жителей Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также в части подконтрольных Украине районов Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
В субботу, 11 марта, несколько взрывов прогремело в Запорожье. Они прозвучали около 16:25 по московскому времени. Буквально за минуту до взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области объявили воздушную тревогу.
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