Мир 13 марта 2023, 09:49 Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких областях РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального информационного портала по уведомлению населения.

Угрозу ударов с воздуха зафиксировали в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также в части подконтрольных Украине районов Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

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Местным жителям рекомендовали спуститься в убежище и ждать в безопасности завершения тревоги.

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Российские военные с конца 2022 года наносят высокоточным оружием удары по объектам военного управления и инфраструктуры Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

Министерство обороны России подчеркивало, что гражданское население Украины остается вне угрозы при нанесении ударов.