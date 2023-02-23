Мир 23 февраля 2023, 23:18 Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины Минцифры Украины: в трех областях страны объявлена воздушная тревога Соцсети

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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирена звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, также тревогу объявили в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

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Воздушную тревогу на Украине объявляли утром того же дня, в Днепропетровской и Харьковской областях страны гудели сирены. Режим тревоги включили в Сумской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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В Одессе и Киеве днем раздавались звуки взрывов. Причиной громких звуков могло стать срабатывание ПВО. Незадолго до взрывов над Киевом видели БПЛА, об этом сообщили в СМИ. В столице Украины объявили воздушную тревогу, жителей города попросили пройти в укрытия и оставаться там до отмены сигнала опасности.