14 января 2023, 08:46
Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины
Оповещения о воздушной тревоге сработали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины. Эти регионы сейчас обозначены красным на карте воздушных тревог страны.
Кроме того, сирены сработали в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
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В 08:39 по московскому времени тревогу объявили в Харьковской области. В течение следующих нескольких минут это произошло в других регионах. Последней на данный момент, в 08:46, оповещения включила Черкасская область.Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов в Telegram-канале сообщил об ударах по городу. Украинский Telegram-канал «Политика Страны» написал о взрывах в Харькове. У части жителей пропал свет. Кроме того, администрация Киевской области подтвердила, что ранее утром в регионе произошли взрывы, загорелся один из объектов критической инфраструктуры. На месте работают экстренные службы.
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Украина
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