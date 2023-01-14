Важное 14 января 2023, 08:46 Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины Unsplash

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Оповещения о воздушной тревоге сработали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины. Эти регионы сейчас обозначены красным на карте воздушных тревог страны.

Кроме того, сирены сработали в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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В 08:39 по московскому времени тревогу объявили в Харьковской области. В течение следующих нескольких минут это произошло в других регионах. Последней на данный момент, в 08:46, оповещения включила Черкасская область.

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