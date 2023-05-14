Мир 14 мая 2023, 22:24 Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины второй раз за день РИА «Новости»

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Воздушную тревогу второй раз за воскресенье объявили в пяти областях Украины — на востоке и в центре страны. По информации официального ресурса для оповещения, изначально сирены сработали в Харьковской области, после — в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

Сирены прозвучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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В субботу, 13 мая, взрывы прозвучали в Никополе Днепропетровской области. Сигнал тревоги объявили в Хмельницкой области, позже администрация также сообщила о взрывах.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удары по Западной Украине. В ходе операции задействовали стратегические бомбардировщики и флот.