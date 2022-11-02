Воздушную тревогу объявили в Одесской области | 360°

Важное 02 ноября 2022, 07:58 Воздушную тревогу объявили в Одесской области

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В Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу. В данный момент на карте воздушных тревог обозначены только эти украинские территории.

Информация также появилась в Telegram-канале «Сирена Одесса». Жителей попросили проследовать в укрытия.

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В последнее время воздушную тревогу в разных регионах Украины объявляют ежедневно. Вчера утром оповещение распространили сразу на всю территорию страны.

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ВС России наносят высокоточные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Все началось 10 октября, через два дня после того, как произошел теракт на Крымском мосту. Украина изначально практически не скрывала свою причастность к этому.

Вооруженные силы России нанесли очередной мощный удар по украинской энергетической инфраструктуре 31 октября. Отчасти это стало ответом на атаку на Севастополь, которую ВСУ совершили 29 октября.

Минобороны неизменно докладывает, что все намеченные Россией цели поражаются.