Воздушную тревогу объявили в Одесской области | 360°

Важное 07 ноября 2022, 11:15 Воздушную тревогу объявили в Одесской области Власти Одесской области объявили воздушную тревогу в регионе РИА "Новости"

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Утром в понедельник, 7 ноября, воздушную тревогу объявили в Одесской области Украины. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Ранее этим утром сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Жителей регионов предупредили об опасности ракетных обстрелов примерно в 06:00.

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Украина с 10 октября регулярно объявляет воздушную тревогу на своей территории. ВС России наносят удары по объектам критически важной инфраструктуры. Украинские власти в некоторых областях объявили о веерных отключениях электричества. В том числе они проходили и в Киеве.

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Накануне жителей украинской столицы предупредили, что отключения электроэнергии могут стать хаотичными. Все дело в дефиците энергосети. Об этом заявил директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. При этом глава украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук допустил вероятность полного обесточивания.