Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и других областях Украины | 360°

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14 октября 2022, 11:59

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и других областях Украины

РИА «Новости»: воздушную тревогу объявили в Одессе, Николаевской области и других регионах

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Воздушная тревога раздается в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской областях Украины. Об этом написало РИА «Новости» и ряд украинских СМИ.

Воздушная тревога стала регулярно разносится по всей Украине с 10 октября. ВС России наносит удары по критически важным объектам украинской инфрастуктуры в рамках СВО.

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Ранее 14 октября стало известно, что ракетным обстрелом был выведен из работы инфраструктурный объект в Харьковской области, в Чугуевском районе.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что ее главными целями станут денацификация и демилитаризация соседней страны, а также же защита людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду и издевательствам.

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