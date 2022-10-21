Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины | 360°

Мир 21 октября 2022, 23:22 Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили о воздушной тревоге в регионах Pxhere

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Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили местные власти в социальных сетях.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о воздушной тревоге по всей области в своем Telegram-канале. Он отметил, что сирена зазвучала в 22:17 по местному времени. Одновременно объявили тревогу в Одесской области, заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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До этого о сирене в городе рассказал руководитель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин, сообщило РИА «Новости». В ряде украинские СМИ появилась информация о том, что тревога зазвучала в Харьковской и Днепропетровской областях.

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Объявления об опасности не утихают в регионах Украины с начала прошлой недели. Удары по инфраструктуре страны начались 10 октября со стороны ВС РФ, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным СК России, стоят украинские спецслужбы.