Важное 26 января 2023, 08:30 Воздушную тревогу объявили в Одесской и еще нескольких областях Украины «Воздушная тревога»: сирены раздались в Одесской, Сумской и ряде других областей Украины

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Утром 26 января воздушная тревога прозвучала в Одесской, Полтавской, Сумской, Николаевской областях Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«07:17 (08:17 по московскому времени) Воздушная тревога в Полтавской области. Следите за дальнейшими уведомлениями», — сказано в сообщении.

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Спустя две минуты сигналы воздушной тревоги раздались также в Одесской и Сумской областях, а еще через одну минуту — в Николаевской области. В 07:32 (08:32 по московскому времени) произошел артиллерийский обстрел Никополя в Днепропетровской области.

Также утром в четверг появились сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. Региональная администрация заявила о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО).

Прошедшей ночью в этом регионе объявили воздушную тревогу, местных жителей попросили спуститься в убежище и не выкладывать в Сеть информацию об ударах. Через три часа особый режим отменили.