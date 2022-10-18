Воздушную тревогу вновь объявили на всей Украине | 360°

Важное 18 октября 2022, 08:34 Воздушную тревогу вновь объявили на всей Украине Украинские СМИ: по всей территории страны объявили воздушную тревогу unsplash

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные СМИ.

«Воздушная тревога — уже на всей территории, подконтрольной Украине», — написало в Telegram издание «Страна.ua».

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух прилетах по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. В Харькове под обстрелом оказалось одно из промышленных предприятий. В северной части Кривого Рога прогремел взрыв.

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Власти попросили жителей оставаться в укрытиях.

В Киеве утром 18 октября сирена звучала уже два раза. Тревогу отменили, но возобновили менее чем через полчаса.

Воздушную тревогу на всей территории страны объявляли и накануне.