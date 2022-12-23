Важное 23 декабря 2022, 08:59 Воздушную тревогу объявили в Николаевской области Воздушную тревогу объявили в Николаевской области и в части Херсонской области РИА «Новости»

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Воздушная тревога началась утром 23 декабря в Николаевской области Украины. Об этом говорят данные официального ресурса оповещения, написал ТАСС.

Также воздушная тревога прозвучала в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Она началась в регионах в 07:48. Глава Николаевской Виталий Ким в своем Telegram написал 07:59 об отмене воздушной тревоги.

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«На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы», — добавил он.

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Прошедшей ночью воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Спустя полчаса ее отменили.

В это время националисты обстреливали Макеевку в ДНР. ВСУ выпустили по населенному пункту четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны республики сообщил, что за сутки из-за атаки по поселку Луганское погибли три мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.