Важное 09 февраля 2023, 11:11 Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины

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Утром 9 февраля воздушная тревога прозвучала в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Сигналы раздались в двух регионах в 11:00 по московскому времени. Украинский Telegram-канал «Воздушная тревога» сообщил о начале тревоги в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, а также в городе Вознесенск и Вознесенской территориальной общине.

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«Отбой угрозы артобстрела в городе Никополь и Никопольской территориальной общине», — уточнило издание.

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Утром 9 февраля стали поступать сообщения об обстреле Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили три снаряда 155-миллиметрового калибра. Атака велась из на населенного пункта Желанное. Накануне после ударов по Ленинскому району города, там случился пожар.