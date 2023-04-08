Важное 08 апреля 2023, 14:19 Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины piqsels

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В нескольких регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

В Харьковской области воздушная тревога зазвучала в 14:12. Следом это произошло в Днепропетровской области и части ДНР. За следующие три минуты сирены начали звучать в Полтавской, Сумской и части Запорожской области.

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В СМИ происходящее пока не прокомментировали.

В 13:20 и 13:21 соответственно воздушную тревогу объявляли в Черниговской и Сумской областях, однако примерно через 15 минут ее отменили.

Целями Вооруженных сил России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. Минобороны России неизменно отчитывается о поражении всех намеченных целей.