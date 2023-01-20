Важное 20 января 2023, 10:35 Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины «Воздушная тревога»: сигналы тревоги раздались в Харьковской и Днепропетровской областях РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и некоторых других областях Украины утром 20 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«09:25 (10:25 по московскому времени). Воздушная тревога в Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

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Через минуту воздушная тревога началась в Полтавской области и подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Также в 09:27 по местному времени (10:27 по московскому времени) сирену услышали жители Харьковской области и подконтрольной Украине части Запорожской области.

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Утром 20 января появилась информация о взрыве в Киеве. По данным украинских СМИ, он произошел около станции метро «Лукьяновская», затем начался пожар. При этом сигналов воздушной тревоги в пятницу не было. По предварительным сведениям, рядом с подземкой взорвался баллон с газом.