04 декабря 2022, 12:49
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
Днем 4 декабря в нескольких регионах центральной и восточной частей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили на официальном ресурсе для оповещения граждан.
Сирены работают в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в подконтрольных Украине районах Запорожской области.
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Причины объявления сигнала опасности пока неизвестны.
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Сирены на территории Украины звучат почти ежедневно. В частности, 3 декабря на онлайн-карте воздушных тревог отметили Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Сигнал тревоги также объявили днем, в 13 часов по московскому времени. В этот день жители населенных пунктов в подконтрольной Украине части Запорожской области также столкнулись с режимом повышенной опасности.
Чуть позже член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух сериях взрывов на территории подконтрольной Украине части Запорожской области.
Украина
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