Важное 05 декабря 2022, 14:28 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины «Карта воздушных тревог»: власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей страны РИА «Новости»

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Власти Украины объявили о воздушной тревоге в нескольких областях в центральной и северо-восточной части страны. Об этом сообщил украинский ресурс «Карта воздушных тревог».

Об угрозе атаки с воздуха предупредили почти во всех регионах страны, кроме Волынской, Ровненькой, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областей.

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Причины объявления сигнала опасности пока неизвестны.

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Сирены на территории Украины звучат почти ежедневно. В частности, 5 декабря на онлайн-карте воздушных тревог отметили Николаевскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области страны.

Утром 5 декабря украинские войска нанесли удар по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике. Всего по городу выпустили шесть ракет американской РСЗО HIMARS, которые попали в здание общежития Донбасского государственного института.

Три человека при обстреле погибли, еще более 15 жильцов получили различные травмы.