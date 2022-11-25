Мир 25 ноября 2022, 08:28 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины «Политика страны»: воздушная тревога прозвучала в Харьковской и Днепропетровской областях РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и в подконтрольной властям Украины части Запорожской области. Об этом сообщило в своем Telegram местное издание «Политика страны»

Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в данных регионах. Уточняется, что серены включились сегодня утром в 08.14.

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В ночь на пятницу, 25 ноября, воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Такие данные приводятся в онлайн-карте воздушных тревог Минцифры.

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Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в Европу из-за ракетных обстрелов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября, то есть через два дня взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.

Восстановление энергосистемы Украины обойдется в сотни миллионов долларов.