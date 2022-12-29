Мир 29 декабря 2022, 06:52 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях на востоке Украины Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Киевской, Одесской и других областях Украины

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Жителей регионов на востоке Украины предупредили об опасности. Воздушную тревогу объявили, по меньшей мере, в семи областях, сообщил Telegram-канал оповещения.

Сирена зазвучала с 05:31 29 декабря в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Предупреждение распространили также на подконтрольную киевскому режиму часть Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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Ночью воздушную тревогу объявляли в Винницкой, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях, однако к 03:00 отменили. Издание «Страна.ua» рассказало о прилетах беспилотников в Харьковской области, артиллерийском огне в Днепропетровской, взрывах в Херсоне, Краматорске, Курахово и Славянске ДНР.

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Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на Украине произошли очередные экстренные отключения света. Исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что ситуация сложная, но контролируемая, тяжелей всего в Киеве. Специалисты восстанавливают генерирующие объекты и оборудование для передачи электроэнергии.