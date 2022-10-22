Воздушную тревогу объявили в нескольких городах Украины | 360°

Мир 22 октября 2022, 08:49 Воздушную тревогу объявили в нескольких городах Украины Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины

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Утром 22 октября в нескольких областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили местные СМИ и представители власти.

В частности, об этом рассказали авторы Telegram-канала «Зеркало недели».

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«Воздушная тревога распространяется по Украине», — написали они.

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На опубликованной ими карте видно, что сигнал прозвучал во всех восточных регионах страны. Также воздушную тревогу объявили Николаевской и Херсонской областях. Об атаках, вооруженных столкновениях, срабатывании систем ПВО и других причинах срабатывании сигнала пока не сообщается.

Об объявлении воздушной тревоги в Черниговской области в Telegram-канале сообщил глава местной военной администрации Вячеслав Чаус. Он сообщил, что сигнал прозвучал в семь утра по местному времени. Чаус призвал местных жителей поскорее прибыть в укрытия.

Позднее стало известно, что воздушная тревога прозвучала и в Киевской области.