Мир 30 декабря 2023, 21:53 Воздушную тревогу объявили в Киевской области РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В настоящий момент сирены работают на всей восточной части страны: в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской.

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Также, по данным местных СМИ, в Сумской области прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Одесской области прогремела серия взрывов. Предварительно, российская армия ударила по военной инфраструктуре украинской армии.