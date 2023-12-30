30 декабря 2023, 21:53
Воздушную тревогу объявили в Киевской области
Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
В настоящий момент сирены работают на всей восточной части страны: в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской.
Реклама
Также, по данным местных СМИ, в Сумской области прогремел взрыв.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах Одесской области прогремела серия взрывов. Предварительно, российская армия ударила по военной инфраструктуре украинской армии.
Киев
Украина
Реклама
Реклама