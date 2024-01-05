05 января 2024, 09:12
Воздушную тревогу объявили в Киевской области
Воздушную тревогу объявили 5 января в Киевской области
Воздушную тревогу объявили утром 5 января в Киевской области — такие данные появились на официальном ресурсе по оповещению населения. Кроме того, она прозвучала в некоторых других областях страны.
В частности, сирены услышали жители Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
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В Николаевской и Одесской областях предупреждение, напротив, отменили. Также сигнал об атаке отменили в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области.
Украина
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