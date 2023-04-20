Мир 20 апреля 2023, 00:18 Воздушную тревогу объявили в Киеве из-за необычного свечения в небе КМВА: в небе над Киевом замечено яркое свечение, объявлена воздушная тревога Freepik

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В небе над Киевом вечером 19 апреля заметили яркое свечение. В Киевской городской военной администрации предположили, что это явление — результат падения на Землю космического спутника NASA. Об этом написали в официальном Telegram-канале КМВА.

«Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA», — заявил в мессенджере начальник КМВА Сергей Попко.

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В регионе объявлена воздушная тревога, чтобы минимизировать последствия падения осколков космического объекта, отметил Попко. Начальник военной администрации сообщил, что система ПВО не сработала.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в небе над столицей. Жители Киева рассказали, что перед объявлением воздушной тревоги видели в небе яркую вспышку.